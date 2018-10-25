Макрон и Трамп провели телефонные переговоры по Сирии

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президенты Франции и США — Эммануэль Макрон и Дональд Трамп — провели в четверг телефонные переговоры по Сирии в преддверии саммита Германия-Франция-Россия-Турция, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
В коммюнике отмечается, что Макрон представил своему коллеге "цели и задачи этой встречи, которые состоят в том, чтобы сохранить режим прекращения огня в провинции Идлиб и углубить дискуссии, касающиеся политического процесса урегулирования сирийского кризиса".
"Президент Трамп выразил поддержку этой позиции. США и Франция разделяют цели в гуманитарной, политической областях и в вопросах безопасности в Сирии. Американский президент попросил президента Республики (Макрона) нести эту общую позицию в ходе саммита в Стамбуле", — говорится в заявлении.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин 27 октября посетит с рабочим визитом Турцию для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которого будет обсуждаться продвижение политического урегулирования в Сирии, шаги по укреплению безопасности, а также создание условий для возвращения беженцев в САР. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков призвал не ждать от встречи каких-либо прорывных решений.
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