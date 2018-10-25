На сирийско-иорданской границе налаживается мирная жизнь

НАСИБ (Сирия), 25 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Белые машины с иорданскими номерами теперь неотъемлемая часть общей картины южной автомагистрали Сирии. Дорожное полотно сирийские власти начали восстанавливать еще летом, сразу после освобождения поселений в провинции Дераа.

В середине октября власти Иордании и Сирии, вопреки прогнозам скептиков, все-таки смогли договориться и открыли главный пограничный переход "Насиб". До города Дераа от КПП всего минут 20 езды, а в центре Дамаска можно оказаться через полтора часа.

Слегка потрепан

С сирийской стороны пограничный переход пострадал в ходе боевых действий. Разрушены административные помещения и будки, где должны сидеть таможенники и пограничники. Но восстановление идет полным ходом.

Бульдозеры и самосвалы то и дело поднимают в небо столбы пыли, загружая и вывозя строительный мусор. Восстановительный процесс добавляет негатива и нервозности уезжающим из Сирии иорданцам.

В район линии таможенного досмотра уже привезли новые домики с говорящими вывесками: "Оформление документов", "Уезжающие", "Приезжающие", "Банк" и прочее. Все доступно и понятно.

Разрушали инфраструктуру КПП "Насиб" боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В 2015 году они напали на погранпереход и захватили несколько ливанских дальнобойщиков с гружеными фурами. Заложников тогда удалось вернуть живыми, а грузовики остались у террористов в качестве трофеев.

Масло, овощи и мясо

На КПП "Насиб" столпотворение. Процесс оформления документов пока идет не очень быстро, и поэтому гражданам на выезд приходится ждать своей очереди, иногда по несколько часов. Как и сейчас, в зоне таможенного контроля в статичном состоянии находится около сотни машин. Большая часть из них — такси с иорданскими номерами.

Пока идет очередь, путешественники спокойно занимаются своими повседневными делами. Кто-то прям у машин расстилает коврик для молитвы, кто-то уже ходит между рядами и предлагает купить чашечку горячего горького кофе. Остальные просто спят или обсуждают перспективы на будущее.

В метрах 50 от КПП предприимчивые сирийцы успели развернуть небольшой стихийный рынок, где вместо палаток — багажники пикапов.

"Дело в том, что в Сирии все дешевле, чем в Иордании, и жители приграничных городов приезжают к нам за продуктами и прочими вещами. Вот у меня оливковое масло настоящее домашнее, я предлагаю 20 литров за 25 тысяч лир (около 50 долларов), в Иордании они смогут продать его за 100 долларов, а то и больше. Так все довольны", — объясняет один из продавцов, представившись Абу-Мазен.

Абу-Мазен живет недалеко от КПП. До войны он зарабатывал по сирийским меркам очень хорошие деньги на продаже масла и овощей в Иорданию. Последние три года довели мужчину до отчаяния — мало того, что границу закрыли и покупателей не стало, так еще и боевики забирали практически все, что было у его семьи.

Гражданин Иордании, важно оценивая взглядом предлагаемые сирийцами продукты, с большим удовольствием торгуется с каждым продавцом подряд. По словам мужчины, он живет в приграничном городке и всегда очень любил ездить в Сирию и через Сирию в Ливан. Иорданец, как и многие его соотечественники, часто приезжал, особенно в выходные дни за продуктами и мясом на неделю. "Я не покупаю на продажу. Я покупаю на неделю, что нужно моей семье. Нам тут ехать совсем близко, но конечно, с такими очередями на таможне ездить часто пропадает всякое желание", — говорит мужчина и укладывает в свой багажник канистру с маслом, которую удалось купить у Абу-Мазена со скидкой.

Старик из Алеппо

На самой границе не только уезжают с товарами иорданцы, но возвращаются и сирийцы. Здесь сирийская сторона уже открыла центр по урегулированию правового статуса лиц, уклонявшихся от военной службы.

С дезертирами довелось встретиться еще в августе в лагере сирийских беженцев "Заатари" в Иордании. Тогда некоторые из них открыто говорили, что бежали в Иорданию из-за нежелания служить в армии или воевать на стороне террористов.

Поток возвращающихся на родную землю сирийцев сегодня на границе невелик. Два двухэтажных автобуса досматривают таможенники. Одним из пассажиров оказался очень пожилой мужчина с сыном. Они едут домой не просто из соседней страны, а из Саудовской Аравии через Иорданию.

Старик с сыном уехал в Эр-Рияд еще до войны на заработки. Но после начала кризиса у себя на родине они не стали возвращаться, ожидая его окончания. "Я сам вообще из Алеппо, родные говорят, что все уже нормализовалось, поэтому мы, конечно, решили вернуться домой. Тем более, что открыли этот переход", — рассказывает пожилой мужчина.

"Насиб" — кислород для региона

Погранпереход "Насиб" всегда считался стратегически важным не только для Сирии, но и для соседнего Ливана. Ливанские компании через САР и Иорданию направляли в страны Персидского залива бесконечные вереницы фур со всевозможными товарами. Президент Ливана Мишель Аун в день открытия КПП на сирийско-иорданской границе заявил, что это событие "вдохнет жизнь" в производственный сектор Ливана.

От заявления Ауна до практических действий прошло всего несколько дней. От ливанской границы до "Насиба" по трассе уже плетутся сотни тяжелых грузовиков. В отстойниках на погранпереходе "Маснаа" вновь нет свободного места. В Долине Бекаа и на перевале, ведущем в Бейрут, ощутимо увеличился поток машин.

Как только на самой границе с Иорданией завершатся восстановительные работы и время прохождения всех формальных этапов сократится до привычных 15-30 минут, экономический механизм наберет свои былые обороты, а у любителей Ближнего Востока вновь появится возможность совершить вояж от Средиземного моря через Мертвое к Красному. При желании с остановкой в древнем городе Петра.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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