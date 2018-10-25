МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская сторона на встрече с советником главы США по нацбезопасности Джоном Болтоным снова изложила, что выступает за целостность Сирии и недопустимость создания на ее территории анклавов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Сирии, этот вопрос обсуждался (на встрече с Болтоном — ред.). Россия изложила свои подходы еще раз, я думаю, что они американцам очень хорошо известны, так как диалог поддерживается регулярно, в том числе по сирийскому вопросу, относительно будущего государства в качестве целого, суверенного и независимого. Это наша исконная позиция. Мы эту позицию доносим публично всем. Это принципиальная позиция российской стороны в контексте сирийского урегулирования о недопустимости расчленения Сирии, создания на ее территории анклавов, которые неподконтрольны Дамаску, официальной законной власти", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил на брифинге в Москве, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждалась Сирия, стороны договорились расширить координацию военных.

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