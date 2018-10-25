В МИД оценили предстоящий саммит по Сирии в Стамбуле

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящий в Стамбуле саммит Турции, ФРГ, Франции и России по Сирии, сказала, что этот формат очень актуален.

Саммит Турция-Россия-Франция-Германия планируется провести 27 октября в Стамбуле.

"Что касается важности и актуальности диалога, вне зависимости от уровня и формата, то безусловно он (саммит) очень актуален, так как речь идет о странах, которые играют значительную роль в данном регионе, и конкретно по данному вопросу (по Сирии)", — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин 27 октября посетит с рабочим визитом Турцию для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которого будет обсуждаться продвижение политического урегулирования в Сирии, шаги по укреплению безопасности, а также создание условий для возвращения беженцев в САР. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков призвал не ждать от встречи каких-либо прорывных решений.

ООН ранее выражала надежду, что встреча РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии принесет в первую очередь пользу народу этой страны. А глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал проведение саммита по Сирии 27 октября.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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