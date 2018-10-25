В Сирию за сутки вернулись более 930 беженцев

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 930 человек вернулись в Сирию за минувшие сутки, 149 из них прибыли в САР из Ливана, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в четверг.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 932 гражданина, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 149 беженцев (женщин – 45, детей – 76), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 783 человек (женщин – 235, детей – 399)", — говорится в документе.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 722 человека.

Добавляется, что гуманитарные акции за прошедшие сутки не проводились. В Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор и Абу-Эд-Духур в провинции Идлиб медицинская помощь оказана 320 жителям, в том числе 131 ребенку.

Кроме того, инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 36 взрывоопасных предметов, в том числе четыре самодельных взрывных устройства.

"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эр-Растан, Гур, Изеддин (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра). Разминированы девять гектаров территории, девять зданий и два километра дорог", — говорится в бюллетене.

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