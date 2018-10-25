Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отдельный разговор состоялся по положению дел в сирийском урегулировании с учетом подготовки к запланированной на субботу встречи глав ФРГ, Франции, Турции и России в Стамбуле", — сообщил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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