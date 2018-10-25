МИД подтвердил возможность управления атакой на Хмеймим с самолета США

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. МИД РФ может подтвердить данные замминистра обороны РФ, что во время одной из атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление аппаратами велось с американского самолета-разведчика "Посейдон-8", озабоченность об этом будет передана США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Террористы активно используют беспилотники в Сирии, в частности при атаках на Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО базы сбили 47 беспилотников. В Минобороны России неоднократно отмечали, что, несмотря на невзрачный вид, в этих БПЛА применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства. По мнению российских военных, это однозначно свидетельствует, что "какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам".
Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление этими аппаратами осуществлялось с американского самолета-разведчика "Посейдон-8". В Кремле назвали эти данные тревожными.