МИД подтвердил возможность управления атакой на Хмеймим с самолета США

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. МИД РФ может подтвердить данные замминистра обороны РФ, что во время одной из атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление аппаратами велось с американского самолета-разведчика "Посейдон-8", озабоченность об этом будет передана США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы можем ее только подтвердить. Потому что нам абсолютно достоверно эта информация предоставлена нашими военными специалистами. Мы неоднократно говорили о наших озабоченностях на этот счет. И, конечно, в ходе наших контактов с американскими партнерами, в том числе и по военно-политической линии. Наши озабоченности будут в очередной раз до них доведены", — заявила Захарова на брифинге.

Террористы активно используют беспилотники в Сирии, в частности при атаках на Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО базы сбили 47 беспилотников. В Минобороны России неоднократно отмечали, что, несмотря на невзрачный вид, в этих БПЛА применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства. По мнению российских военных, это однозначно свидетельствует, что "какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам".

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление этими аппаратами осуществлялось с американского самолета-разведчика "Посейдон-8". В Кремле назвали эти данные тревожными.