МИД России назвал действия США на юге Сирии оккупацией

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва считает неприкрытой оккупацией действия США на юге Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Продолжает вызывать беспокойство ситуация как на северо-востоке Сирии, где американцы не оставляют попыток заигрывания с сепаратистски настроенной частью курдских объединений, так и на юге страны в районе Эт-Танфа, где фактически имеет место неприкрытая оккупация силами США территории суверенного сирийского государства", — сказала она.

По ее словам, боевики, которые нашли приют в произвольно установленной США 55-километровой эксклюзивной зоне, вымогают у желающих ее покинуть мирных жителей по две тысячи долларов с человека.

Ранее Минобороны возложило на США ответственность за бедственное положение более 70 тысяч сирийских беженцев в лагере "Эр-Рубкан" на юге Сирии.

Лагерь беженцев расположен вблизи американской военной базы в районе населенного пункта Эт-Танф.

В ведомстве отметили, что именно США ввели запрет на вхождение в 55-километровую зону вокруг своей базы для сирийских правительственных структур и гуманитарных организаций, и призвали американскую сторону предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ в лагерь "Эр-Рукбан" и обеспечить вывод беженцев к местам их постоянного проживания, а также ликвидировать военную базу в Эт-Танфе.

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