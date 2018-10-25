МИД России назвал действия США на юге Сирии оккупацией

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва считает неприкрытой оккупацией действия США на юге Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, боевики, которые нашли приют в произвольно установленной США 55-километровой эксклюзивной зоне, вымогают у желающих ее покинуть мирных жителей по две тысячи долларов с человека.
Ранее Минобороны возложило на США ответственность за бедственное положение более 70 тысяч сирийских беженцев в лагере "Эр-Рубкан" на юге Сирии.
В ведомстве отметили, что именно США ввели запрет на вхождение в 55-километровую зону вокруг своей базы для сирийских правительственных структур и гуманитарных организаций, и призвали американскую сторону предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ в лагерь "Эр-Рукбан" и обеспечить вывод беженцев к местам их постоянного проживания, а также ликвидировать военную базу в Эт-Танфе.
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