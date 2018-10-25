Клинцевич прокомментировал сообщения о роли США в атаке на Хмеймим

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Продолжение действий, подобных осуществлённой под управлением американского самолета-разведчика атаке дронов на Хмеймим, может поставить под удар взаимодействие военных РФ и США, позволяющее избегать случайных столкновений между ними в Сирии, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление этими аппаратами осуществлялось с американского самолета-разведчика "Посейдон-8".

"В США должны понимать, что продолжение подобных действий может привести к серьезным негативным последствиям. Прежде всего, нельзя исключить, что это поставит под удар взаимодействие российских и американских военных в Сирии, которое позволяет избегать случайных столкновений между ними в этой стране", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

При этом сенатор отметил, что со своей стороны Россия будет делать "все от нее зависящее, чтобы это взаимодействие только укреплялось".

Он выразил надежду на то, что американцы сделают выводы из этого инцидента.

"США дали понять, что в России не строят иллюзий относительно источника атак беспилотников на авиабазу Хмеймим. Разумеется, американцы, как обычно, будут все отрицать, но все-таки остается надежда, что какие-то выводы ими будут сделаны", — сказал Клинцевич.

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