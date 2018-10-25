Эксперт рассказал о роли США в атаке на Хмеймим

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Архивное фото

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Атаковавшие базу Хмеймим беспилотники, вероятно, не управлялись с американского самолета-разведчика "Посейдон-8", а летели по предоставленным им координатам, учитывающим уязвимости в системе радиоэлектронной борьбы.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя заявление замминистра обороны России Александра Фомина.

"Технологии управления беспилотниками с борта другого воздушного судна реализованы достаточно давно, в том числе и в США. Там, в частности, беспилотники тактического класса Shadow управлялись с борта пилотируемого вертолета Apache. То, что США могли с помощью своих разведывательных систем найти в нашей обороне слабые места, это, конечно, также вполне реально", — констатировал эксперт.

Вместе с тем, считает он, "во всей данной истории не очень понятно, на каком расстоянии находился от базы Хмеймим упомянутый американский самолет-разведчик "Посейдон"".

"Ведь при существенном удалении от базы для управления БЛА на их борту также должны быть установлены системы связи, позволяющие осуществлять прием-передачу данных на большой дальности", — сказал Федутинов.

Он предположил, что дроны не управлялись с "Посейдона", а выполняли автономный полет по заранее предоставленным американцами координатам.

"Исходя из того, что сказал замминистра, можно предположить, что либо беспилотники были оснащены подобным продвинутым каналом связи, либо дроны выполняли полет в автономном режиме по маршруту, который мог быть сформирован по данным средств разведки, в том числе, возможно, полученных от США", — отметил эксперт.

При этом полет мог выполняться по данным спутниковой навигации, возможно, с коррекцией на некоторых этапах, отметил эксперт. Второй вариант, считает он, "выглядит наиболее правдоподобным, так как исключает обнаружение внешнего управления".

Террористы активно используют беспилотники в Сирии, в частности при атаках на российскую базу Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО базы сбили 47 беспилотников. В Минобороны России неоднократно отмечали, что, несмотря на невзрачный вид, в этих БПЛА применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства.

По мнению российских военных, это однозначно свидетельствует, что "какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам".

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