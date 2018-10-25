В Минобороны рассказали о технических возможностях террористов в Сирии

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Террористы в Сирии имеют технические возможности для того, чтобы выходить на радиочастоты, на которых работает авиация РФ, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

"Хочу сказать, что террористы (в Сирии) имеют даже технические возможности выходить на радиочастоты, на которых работает наша авиация. А для этого нужно специальное оборудование", — сказал Фомин.

Он подчеркнул, что они его делают "не на коленках и не в сирийской пустыне".

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