В Казахстане назвали возможную дату следующего раунда переговоров по Сирии

АСТАНА, 25 окт — РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии может пройти в Астане в конце ноября — начале декабря, сообщил в четверг глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"По заявлению представителей стран-гарантов астанинского процесса, они намерены провести следующую встречу по мировому урегулированию в Сирии в рамках этого формата в Астане. Время и повестка дня будут доведены до вашего сведения после получения окончательной информации от стран-гарантов", — сказал Абдрахманов журналистам.

Он отметил, что "по предварительной информации, речь идёт о конце ноября-начале декабря".

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