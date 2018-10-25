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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские дезертиры начали возвращаться на родину из Иордании

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© AFP 2018 / Mohamad AbazeedПогранпереход Насиб между Сирией и Иорданией. Архивное фотоПогранпереход Насиб между Сирией и Иорданией. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamad Abazeed

НАСИБ (Сирия), 25 окт — РИА Новости. Сирийские дезертиры, по разным причинам оказавшиеся в Иордании, начали возвращаться в Сирию после объявления в стране амнистии для уклонистов от военной службы и открытия пункта пропуска "Насиб".

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лавров прокомментировал указ Асада об амнистии для дезертиров
Ранее президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы и бежавших от нее за границу или переместившихся внутри по стране.

Бывший военнослужащий сирийской армии Махмуд Али бежал в Иорданию, не желая вступать в ряды боевиков.

"Ушел в Иорданию, потому что боевики хотели, чтобы я присоединился к ним, а я не хотел. Не мог поехать в Дамаск, потому что они перекрыли дорогу. Теперь решил вернуться, потому что у нас сейчас очень хорошая ситуация в (провинции) Дераа. Когда я услышал, что наш президент Башар Асад подписал закон об амнистии, то захотел вернуться сюда. Там (в Иордании) много таких, как я, я познакомился с пятнадцатью", — рассказал он журналистам на пункте пропуска "Насиб".

Российские военные в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военные помогли сирийцам восстановить КПП "Насиб"
Параллельно продолжается возвращение сирийских граждан из Иордании, которые были вынуждены покинуть страну. Кроме того, в Сирию за товарами и в гости к родственникам едут иорданцы.

"Таможенная служба сейчас делает все возможное для облегчения прохождения всех, кто едет в нашу страну. Тут есть все необходимое для этого — техника, компьютеры", — сказал начальник КПП "Насиб", полковник сирийской таможенной службы Мазин Хундур.

По его словам, пропускной пункт "Насиб" является одним из крупнейших в Сирии.

В лагере Сирийских Беженцев Заатари на севере Иордании в провинции Аль-Мафрак
© Фото : Михаил Алаеддин
Палаточный город, построенный войной: как беженцы из Сирии живут в Иордании
"До войны он принимал 30-40 тысяч туристов и людей, пересекающих границу по другим нуждам, а также несколько тысяч автомобилей. Сейчас восстановление его работы — это лишь начало процесса. Существуют и экономические выгоды от открытия движения. Прежде всего — восстановление торговых отношений с Иорданией, они взаимовыгодны. Польза есть и для остальных соседних государств. Мы делам все для того, чтобы пересекать границу было удобно", — сказал он.

Пункт пропуска "Насиб" на границе Иордании и Сирии возобновил работу в середине октября 2018 года после нескольких лет перерыва при содействии российских военных. На пункте был открыт центр по урегулированию правового статуса лиц, уклонявшихся от военной службы. Также на КПП были развернуты отделения по работе с беженцами. Кроме того, через КПП начал ходить транзитный транспорт.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
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