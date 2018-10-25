Коалиция США отрицает, что жертвами удара в Сирии стали мирные жители

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США заявила, что лишь боевики террористической группировки "Исламское государство"* были ликвидированы в результате удара по сирийской деревне в провинции Дейр-эз-Зор, а никто из гражданского населения не пострадал, сообщил РИА Новости представитель коалиции, полковник сухопутных сил США Шон Райан.

Коалиция вновь нанесла авиаудар по деревне ас-Суса в среду. Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщало, что в результате удара есть жертвы и раненые среди мирных жителей.

"Двадцать четвертого октября удар коалиции разрушил объекты, используемые ИГ* для осуществления атак против наших союзников из SDF ("Сирийские демократические силы" — ред.). Одним из объектов, который ИГ* использовало в качестве командного центра для планирования и совершения нападений, была мечеть. По оценке командующего сухопутными силами, только боевики ИГ* присутствовали в командном центре во время удара", — заявил Райан.

Ранее в октябре агентство SANA сообщило, что 62 мирных жителя погибли в результате авиаударов коалиции по деревням ас-Суса и аль-Бубадран в провинции Дейр-эз-Зор.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко ранее отмечал, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось захватить контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и ас-Суса.