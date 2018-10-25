СМИ сообщают о восьми пострадавших в результате минометного обстрела Алеппо

ДАМАСК, 25 окт – РИА Новости. Восемь человек пострадали в сирийском Алеппо в результате обстрела жилого квартала боевиками террористических группировок, сообщает телеканал Ikhbariya.
"Восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов жилых кварталов Алеппо боевиками", — сообщает канал.
Сообщается, что сирийская армия в ответ обстреливает позиции боевиков.
Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.
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