СМИ сообщают о восьми пострадавших в результате минометного обстрела Алеппо

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото

ДАМАСК, 25 окт – РИА Новости. Восемь человек пострадали в сирийском Алеппо в результате обстрела жилого квартала боевиками террористических группировок, сообщает телеканал Ikhbariya.

Телеканал сообщил со ссылкой на корреспондента, что боевики, засевшие в городе Анадан на северо-западе от Алеппо, обстреливают из минометов район аз-Захра.

"Восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов жилых кварталов Алеппо боевиками", — сообщает канал.

Канал сообщил о падении одного снаряда в районе олимпийского стадиона в районе Акрамия и еще одного в районе аль-Харш. Ущерб от этих снарядов лишь материальный.

Сообщается, что сирийская армия в ответ обстреливает позиции боевиков.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.

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