Италия поддержала процесс женевские переговоры по урегулированию в Сирии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Италия ценит усилия Москвы по проведению демилитаризации сирийского Идлиба и поддерживает женевские переговоры по урегулированию в САР, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Мы поддерживаем женевский процесс, действия ООН, стабилизацию и примирение в стране, которые необходимы и должны обязательно проходить через мирное, политическое, инклюзивное и устойчивое решение", — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы очень ценим роль Москвы в демилитаризации Идлиба, благодаря которой удалось избежать риска гуманитарной катастрофы и опасной военной эскалации", — добавил он, отметив, что надеется на продолжительное решение кризиса.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещённая в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>