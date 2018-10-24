В МККК рассказали, сколько может потребоваться на восстановление Сирии

ДАМАСК, 24 окт — РИА Новости. Восстановление Сирии после разрушительной войны займет, возможно, десятки лет и потребует мощной финансовой поддержки, в том числе от других стран, заявил директор Управления оперативной деятельности Международного Комитета Красного Креста (МККК) Доминик Штилхарт. © AFP 2018 / Omar Haj Kadour Почти 1,5 миллиона сирийцев вернулись в свои дома

Делегация МККК находится на этой неделе с визитом в Сирии. Состоялись встречи с замглавы МИД Сирии и главой МВД, в среду делегация посетила пригород Дамаска Восточная Гута.

Штилхарт предупредил при этом, что он не специалист в подобных оценках.

"На основании того, что я сегодня увидел в Восточной Гуте: разрушения поражают, не одна или две дороги разрушены, а целые районы. В стране много районов, похожих на Гуту по разрушениям. Уйдет очень много лет, если не десятки, чтобы реабилитировать эти районы. По сумме — мы говорим о сотнях миллиардов долларов или евро, необходимых на восстановление страны", — заявил Штилхарт в ходе брифинга в Дамаске.

"Для меня абсолютно ясно, что на это потребуется поддержка от других стран", — подчеркнул он.

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