МККК считает, что три тысячи сирийцев смогут покинуть Идлиб в ближайшие дни

ДАМАСК, 24 окт — РИА Новости. Около трех тысяч мирных жителей, как ожидается, перейдут по гуманитарному коридору на контролируемые правительством Сирии территории в провинции Идлиб, заявил РИА Новости директор Управления оперативной деятельности Международного Комитета Красного Креста (МККК) Доминик Штилхарт.

Делегация МККК находится на этой неделе с визитом в Сирии. Состоялись встречи с замглавы МИД Сирии и главой МВД, в среду делегация посетила пригород Дамаска Восточная Гута.

"Я вчера обсуждал с сирийским правительством возможную эвакуацию людей из Абу-эд-Духура. Они говорили о трех тысячах людей, которые скоро выйдут оттуда. Сирийский Красный Полумесяц осведомлен и готов помогать им", — заявил Штилхарт.

Он отметил, что у него нет информации о значительном количестве выходящих из коридора людей.

Гуманитарный коридор Абу-эд-Духур неоднократно обстреливался террористами, чтобы предотвратить выход мирных жителей из Идлиба.

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