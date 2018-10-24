В Сирии десятки тысяч людей пропали без вести, рассказали в Красном Кресте

ДАМАСК, 24 окт — РИА Новости. Десятки тысяч людей пропали без вести в Сирии в результате конфликта, точное число можно будет назвать только в ближайшие годы, сказал глава оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

"Очень трудно установить точное число (пропавших людей в Сирии — ред.). Мы знаем, что тысячи семей обратились в МККК за помощью по этому вопросу. Но в то же время, наверное, есть еще десятки тысяч людей, которые не обратились в МККК по поводу своих пропавших близких. Мы предполагаем, что примерно десятки тысяч людей пропали в Сирии", — сказал Штилхарт во время брифинга.

"Наверное, только в ближайшие месяцы и годы мы сможем понять масштаб этой ситуации и назвать более точно число пропавших. Мы говорим о десятках тысяч пропавших людей", — добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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