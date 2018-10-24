Лавров отметил эффект взаимодействия стран-гарантов в Сирии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял старшего помощника министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Хоссейна Джабери-Ансари и заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала, находившихся в Москве в связи с проведением трехсторонних контактов высокого уровня в Астанинском формате, сообщил МИД РФ.

"Лавров с удовлетворением отметил эффективный характер взаимодействия трех стран-гарантов, позволившего добиться существенного снижения насилия "на земле", нанести решающее поражение террористам и улучшить гуманитарное положение в Сирии", — отметил МИД.

Что касается политического процесса, то была отмечена важность скорейшего завершения согласования представительного состава конституционного комитета, приемлемого для сирийских сторон. По оценке МИД РФ, это позволит в короткие сроки запустить работу данного органа в Женеве, в соответствии с решениями конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией СБ ООН 2254.

"Была выражена твердая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР, а также подтверждено общее понимание, что сами сирийцы должны определить свое будущее в рамках ведомого и осуществляемого ими политического процесса", — добавили в ведомстве.

Во вторник в Москве прошла встреча "астанинской тройки" по САР (Иран, Россия, Турция).

Кроме того, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура начинает в среду свой визит в Дамаск, где, как ожидается, он проведет переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Это первый визит де Мистуры в Дамаск с ноября 2016 года. Нынешние переговоры спецпосланника ООН могут оказать значительное влияние на будущее формирование конституционного комиссии Сирии.

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