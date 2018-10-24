Лаврентьев рассказал о подготовке к запуску конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Конституционный комитет — главное направление выхода из сирийского кризиса, астанинская "тройка" прилагает все усилия для его запуска, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Это единственное направление выхода из кризиса. И мы — и российская сторона, и другие члены астанинского формата — прилагаем все усилия", — сказал Лаврентьев по итогам встречи с замглавы МИД Турции и помощником главы МИД Ирана в Москве.

Лаврентьев при этом отметил, что "правительство Сирии, в принципе, настроено конструктивно" по вопросу формирования и запуска работы Комитета.

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