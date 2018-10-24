Де Мистура оценил переговоры с главой МИД Сирии о конституционной комиссии

ДАМАСК, 24 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что провел интенсивные переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом о составе конституционной комиссии САР, итоги он сообщит генсеку ООН.
Переговоры состоялись в среду в Дамаске.
Де Мистура ранее объявил, что уходит в отставку со своего поста в конце ноября. Он отметил, что не видит причин, по которым этот комитет не мог бы начать свою работу в ноябре.
"Я не могу подробнее рассказать об итогах переговоров, так как я должен сообщить их генсеку ООН и Совету Безопасности", — сказал дипломат.
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