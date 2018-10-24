В МИД Ирана рассказали о роли страны в сирийском урегулировании

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с представителями астанинской тройки в Москве. 24 октября 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с представителями астанинской тройки в Москве. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Обсуждать сирийское урегулирование можно в разных форматах, но решить проблему без Тегерана нельзя, заявил в среду в Москве помощник главы МИД Ирана Хосейн Джабер Ансари, комментируя предстоящий саммит Турция-Россия-Франция-Германия, который планируется провести 27 октября в Стамбуле.

"Ни одна сторона не может оставить за бортом Иран в вопросах, касающихся Сирии. Иран предпринимает значимые шаги в этом смысле, и они основаны на реальности, которая существует в регионе. Турция, кстати, это понимает, как и другие страны. Но есть некоторые государства, которые имеют нелогичную позицию по этому вопросу", — сказал Ансари журналистам.

По его словам, подход этих государств можно назвать "несостоявшимся".

"Иран в войне народа и правительства Сирии с терроризмом за последние годы очень серьезно находился рядом с Сирией. Иран пытается реализовать идею мира в астанинском формате и других своих контактах. Есть другие встречи, которые проходят во многих странах, это естественно. И они не могут изменить эту геополитическую реальность", — подчеркнул Ансари.

Иран наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в САР.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по Сирии 27 октября, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, при этом призвал не ждать от встречи каких-либо прорывных решений.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин 27 октября посетит с рабочим визитом Турцию для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которого будет обсуждаться продвижение политического урегулирования в Сирии, шаги по укреплению безопасности, а также создание условий для возвращения беженцев в САР.

ООН ранее выражала надежду, что встреча РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии принесет в первую очередь пользу народу этой страны. А глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал проведение саммита по Сирии 27 октября.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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