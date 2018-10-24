Оплот терроризма в Сирии появился из-за действий Запада, заявил Шойгу

МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Обстановка в Ближневосточном регионе была расшатана при содействии Запада, что позволило создать в Сирии оплот терроризма, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

"Вместе с тем считаем, что при содействии Запада была расшатана обстановка в Ближневосточном регионе, что позволило создать в Сирии настоящий оплот терроризма", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что с помощью России удалось переломить ситуацию в этой стране разгромить крупные террористические формирования, освободить ключевые населённые пункты и деблокировать жизненно важные коммуникации.

"В ходе конфликта мы приобрели бесценный опыт, которым готовы поделиться. Сегодня прилагаем максимальные усилия для налаживания в Сирии мирной жизни, создаём условия для политического урегулирования кризиса и оказываем гуманитарную помощь населению", — отметил глава российского военного ведомства.

Он подчеркнул, что Россия приветствует любые формы участия наших партнеров и союзников в этой деятельности.

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