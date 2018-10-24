В Турции рассказали о планируемой встрече с Шойгу на саммите по Сирии

АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу на полях четырехстороннего саммита РФ-Турция-ФРГ-Франция в Стамбуле 27 октября и обсудить с ним сирийское урегулирование.

"В рамках сочинского соглашения мы построили очень искренние отношения с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным. Мы хотим обеспечить условия, чтобы люди в Идлибе могли жить спокойно и мирно. Мы обсудим с Сергеем Шойгу в субботу эти и другие вопросы, и я ожидаю, что после этой встречи урегулирование в Сирии пойдет быстрее", — сказал Акар в интервью агентству Anadolu.

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