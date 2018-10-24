В горах под сирийским Тартусом строят новые водохранилища

ТАРТУС (Сирия), 24 окт — РИА Новости. Два новых водохранилища для полива сельскохозяйственных угодий строятся в горах под сирийским городом Тартус.
"Многослойность — залог того, что вода не уйдет в грунт. Здесь применяются битум, алюминиевые сплавы. По такой же технологии укладывают асфальт, который должен выдерживать большие нагрузки. Наша единственная, но очень серьезная нагрузка — вода", — сказал журналистам инженер Самих Дауд.
Воду из новых хранилищ под Тартусом смогут бесплатно брать все местные жители.
"Я рад тому, что в нескольких метрах от моего сада появится водоем. Без воды не выжить ни человеку, ни животным, ни растениям. Нам, фермерам, вода особенно нужна", — сказал фермер Ассах Задан.
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