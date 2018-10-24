В горах под сирийским Тартусом строят новые водохранилища

ТАРТУС (Сирия), 24 окт — РИА Новости. Два новых водохранилища для полива сельскохозяйственных угодий строятся в горах под сирийским городом Тартус.

Искусственные водоемы на 25 и 35 тысяч кубометров будут пополняться естественным путем — во время дождей. Это существенно облегчит труд фермеров, которые сейчас вынуждены привозить воду для полива своих плантаций на машинах. Кроме того, в случае необходимости водохранилища будут использоваться для тушения пожаров.

"Многослойность — залог того, что вода не уйдет в грунт. Здесь применяются битум, алюминиевые сплавы. По такой же технологии укладывают асфальт, который должен выдерживать большие нагрузки. Наша единственная, но очень серьезная нагрузка — вода", — сказал журналистам инженер Самих Дауд.

Водохранилища будут располагаться на высоте примерно в 1 тысячу метров над уровнем моря. Такие водоемы раньше были во многих горных районах Сирии, во время войны многие из них разрушили, засыпали или взорвали.

Воду из новых хранилищ под Тартусом смогут бесплатно брать все местные жители.

"Я рад тому, что в нескольких метрах от моего сада появится водоем. Без воды не выжить ни человеку, ни животным, ни растениям. Нам, фермерам, вода особенно нужна", — сказал фермер Ассах Задан.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>