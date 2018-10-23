МККК направил в Дейр-эз-Зор 30 грузовиков с гумпомощью

ДАМАСК, 23 окт – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста направил во вторник 30 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Анастасия Исюк.

"30 грузовиков с продовольствием для 15 тысяч семей. В каждом грузовике – рис, то, что необходимо людям в первую очередь", — сказала Исюк.

Также МККК предоставил гуманитарную помощь для жителей Думы — пригорода Дамаска, ее доставил Сирийский Красный полумесяц в воскресенье и понедельник.

"Восемь грузовиков доставили три тысячи продуктовых наборов, 1008 одеял и 200 матрасов – от МККК, 1925 продуктовых наборов и 50 коробок пищевых добавок – от Всемирной продовольственной программы (WFP), 500 полиэтиленовых пленок от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)", — сообщается в пресс-релизе Красного полумесяца.

Делегация МККК находится на этой неделе с визитом в Сирии, в понедельник состоялась встреча с замглавы МИД Сирии Фейсалом Микдадом, во вторник – с министром внутренних дел Мухаммадом аш-Шааром.

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