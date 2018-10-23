Болтон прокомментировал выполнение соглашений России и Турции по Идлибу

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2018

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу выполняется, но остается много нерешенных вопросов, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на брифинге по итогам визита в Москву.

"Что касается Идлиба, мы обсудили эту тему. Я повторил то, что сказал президент (США Дональд) Трамп — о необходимости избежания гуманитарной катастрофы там. Соглашение между Россией, Сирией и Турцией выполняется, хотя остается много нерешенных вопросов. Идлиб — это один из вопросов в сирийском конфликте", — заявил Болтон.

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