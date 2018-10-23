В Москве проходит встреча "астанинской тройки"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Встреча заместителей министров иностранных дел России и Турции Сергея Вершинина и Седата Онала с участием советника главы МИД Ирана по политическим вопросам Хосейна Ансари проходит в Москве.

Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что представители стран-гарантов "астанинской тройки" могут обсудить проведение второго конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Консультации в Москве проводятся на фоне продолжающейся работы Москвы и Анкары по реализации соглашения о зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Также в этом месяце спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о своей отставке до конца ноября, сейчас идет согласование кандидатуры его преемника.

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