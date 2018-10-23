МИД заявил о подготовке новой встречи в астанинском формате

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Участники "астанинского формата" (Россия, Турция и Иран) работают над подготовкой новой встречи высокого уровня по Сирии в Астане, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы настроены на то, чтобы использовать наши сегодняшние консультации в этом формате для того, чтобы сверить часы, рассмотреть ситуацию "на земле" и вокруг Сирии, а также для того, чтобы продолжить наше успешное взаимодействие в рамках "Астаны", включая созыв и проведение очередной встречи высокого уровня в Астане", — сказал вершинин, открывая встречу с участием заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала и советника главы МИД Ирана по политическим вопросам Хосейна джабери Ансари в Москве.

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