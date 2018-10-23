Де Мистура проведет переговоры с главой МИД Сирии, заявил источник

ДАМАСК, 23 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура в ходе визита в Дамаск встретится в среду с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, заявил РИА Новости источник в МИД САР.

"Де Мистура встретится с господином министром завтра около полудня или чуть пораньше", — заявил источник.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии.

Де Мистура ранее объявил, что уходит в отставку со своего поста в конце ноября. Визит дипломата в Дамаск запланирован на среду, он отметил, что не видит причин, по которым этот комитет не мог бы начать свою работу в ноябре.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы по созданию конституционной комиссии Сирии. План создания этой комиссии в Женеве стал результатом сирийского национального конгресса в Сочи. Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри ранее заявил, что сирийские власти затягивают процесс созыва комитета и пригрозил более жесткими международными санкциями в отношении Сирии в случае, если правительство президента страны Башара Асада откажется работать над проектом по созданию новой конституции.

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