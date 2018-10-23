Новая история древнего римского города Босра в Сирии

БОСРА (Сирия), 23 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. "Новой достопримечательностью" древнего города Босра на юге Сирии, стал укрепленный блокпост боевиков, действовавший еще в июле. Сейчас же жители города постепенно привыкают к мирной жизни.

На бетонных блоках через слой белой краски проступают элементы флага оппозиции — характерные три звезды. Проезжающие машины встречают сирийские военные и бывшие боевики "Свободной сирийской армии", которые сложили оружие и получили обещанную им амнистию.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа © РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа

Чистый город

Разрушений в городе относительно немного — полностью разрушенные дома можно сосчитать по пальцам. Центральный проспект разделен вдоль бордюром с зелеными насаждениями и старыми уличными фонарями, основания которых раскрашены в зеленый, белый и черный цвета.

На улицах почти никого нет, в глаза бросается повсеместная чистота. До войны тут проживало до 20 тысяч человек, судя по всему, сейчас число горожан гораздо меньше, но открыты магазины, в нескольких местах мужчины курят кальян и что-то обсуждают.

В одном из магазинов рядом с древним римским амфитеатром при желании можно купить армейские ботинки и камуфляж — на выбор предлагается несколько расцветок, правда товар явно не первой свежести.

Центральная улица сменяется мощенной черными булыжниками дорогой, ведущей к римскому амфитеатру. Из машины видны лишь стены хорошо укрепленной средневековой крепости с массивными стенами. Рядом с дорогой проходят ржавые трамвайные рельсы.

Босра, безусловно, менее популярна, чем Пальмира в провинции Хомс, но по праву наследие Римской империи, Византии и Арабского халифата, сохранившиеся в этом городке, считаются визитной карточкой юга Сирии.

Еще семь лет назад ежегодный фестиваль, проводимый на 45-метровой сцене амфитеатра, собирал тысячи зрителей — как иностранных туристов, так и граждан страны из разных уголков Сирии. Посещение Босры нередко было включено в программу туркомпаний не только из Сирии, но и из соседней Иордании — отсюда до Аммана на машине можно добраться часа за два.

В столицу Хашимитского королевства можно попасть и сегодня: 15 октября официально вновь открылся главный пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа © РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа

Амфитеатр

Наплыва туристов пока еще нет, но на входе в амфитеатр сидит охрана. Сторожа с радостью встречают редкого "туриста", предлагают перед посещением исторического памятника посидеть поговорить. У парней явно дефицит общения.

"Добро пожаловать. Кассу еще не успели открыть, поэтому для вас вход бесплатный", — шутит один из охранников и показывает артефакты на входе в крепость.

На стене в самом начале длинного коридора указатель — "To theatre". Освещение во внутренних помещениях естественное — через люки в потолках. Стены крепости, как и сам амфитеатр, построены из черного камня. Такой материал добавляет свои уникальные черты, которые определяют внешний вид древнего города и делают его отличным от развалин Пальмиры или Баальбека в соседнем Ливане.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа © РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа

Сам амфитеатр поражает масштабами, он является одним из самых больших в мире. Многие годы почти никак не повлияли на грандиозное сооружение некогда великой империи. Пощадила культурное наследие ЮНЕСКО и последняя сирийская война.

Колонны над сценой выделяются из общей архитектурной концепции характерным желтым цветом. Такие сооружения можно встретить практически везде, где сохранились римские развалины. Сюда их везли из Италии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа © РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа

Амфитеатр почти не пострадал от боевых действий. Следы от пуль остались только в некоторых местах справа от сцены, немного разрушена, прилетевшим сюда снарядом, трибуна для зрителей. В ближайшее время сирийские власти планируют начать восстановительные работы, после которых, скорее всего, в Босре мало что будет напоминать о войне.

Прогуливаясь по узким каменным ступеням между зрительскими трибунами, легко можно представить, насколько зрелищными были здесь концерты.

Когда корреспондент агентства застыл на самом верхнем краю амфитеатра, разглядывая современные кварталы Босры, за его спиной неожиданно раздался чей-то голос. Оказалось, что один из охранников, по всей видимости, решил проверить, чем занимается гость, и, убедившись, что все в порядке, воспользовался случаем "выступить на сцене".

© РИА Новости Выступление Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца на 21-м международном фольклорном фестивале в Босре © РИА Новости Выступление Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца на 21-м международном фольклорном фестивале в Босре

Театр построен так, что человека на сцене, выступающего без микрофона и даже не сильно повышая голос, можно услышать в любой части трибун. Таким образом корреспонденту посчастливилось стать свидетелем импровизированного выступления и почувствовать себя зрителем, какие были здесь раньше — и семь, и две тысячи лет назад.

У города в целом — богатая история войны и мира, с момента упоминания о нем в XIV до нашей эры, в документах Аменхотепа IV. Много позже город перешел под управление Римской империи. В 634 году Босру занял Халид ибн Валид, и она стала одним из городов Арабского халифата.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа © РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа

Древний город

В марте 2015 года Босру захватили вооруженные бандформирования. Террористы, понимая, что авиация и артиллерия сирийской армии не будет бить по историческим сооружениям, использовали древние постройки в качестве укрытия и складов для боеприпасов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа © РИА Новости / Михаил Алаеддин Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа

Рядом с амфитеатром сохранились старые жилые дома, древние римские колонны и основные стены двух раннехристианских храмов — на небольшом участке земли сконцентрированы следы разных эпох. На первый взгляд, кажется, что римские колонны, стены храмов и дома просто свезли из разных мест в Босру, как на склад под открытым небом, но при более пристальном изучении каждого из объектов архитектурного наследия понимаешь, что в каждом заложенном камне дышит история великих правителей и сражений.

В начале июля российским офицерам удалось убедить боевиков сложить оружие и передать город без боя. Благодаря успешным переговорам риск разрушения исторической части Босры был исключен, в центре поселения поднят государственный флаг, а местные жители с нетерпением ждут возвращения гостей и любителей истории. Возможно, совсем скоро возродится и традиция проведения ежегодных фольклорных фестивалей, как это было раньше, еще до войны.

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