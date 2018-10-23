Эрдоган рассказал о перспективах переговоров в Стамбуле по Сирии

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Четырехсторонняя встреча по Сирии лидеров России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле 27 октября должна стать серьезным шагом на пути восстановления мира в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.

"В субботу мы встретимся с президентом (России Владимиром) Путиным, канцлером (Германии Ангелой) Меркель и президентом (Франции Эммануэлем) Макроном. У нас будет возможность обсудить многие темы, касающиеся сирийского урегулирования, особенно в Идлибе. Хочу, чтобы в Сирии, прежде всего, в Идлибе, наступил мир. Эта встреча пусть станет серьезным шагом на пути к урегулированию сирийского конфликта", — сказал Эрдоган, выступая перед фракцией правящей Партии справедливости и развития в парламенте.

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