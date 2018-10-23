Верховный муфтий Сирии заявил о скорой победе над боевиками в Идлибе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Победа над террористами в сирийском Идлибе уже близко, после этого должен начаться реальный процесс возвращения беженцев в эту страну, заявил верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун.

"Когда закончится проблема Идлиба, у нас не будет беженцев, я уверен. У нас сейчас в Идлибе 21 организация террористов действует, представители более 40 национальностей — там есть и таджики, и туркмены, и так далее", — сказал муфтий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил тот факт, что сейчас террористы отправили своих жен и детей за пределы Сирии, что, по его мнению, свидетельствует о том, что и сами боевики скоро покинут эту территорию.

"Сейчас многие наши беженцы вернутся, и мы должны и этот вопрос продумать. Мы сейчас на пороге победы", — заявил сирийский мусульманский лидер.

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