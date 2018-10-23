Муфтий Сирии прокомментировал выход США из ДРСМД

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун назвал "новой гонкой вооружений" выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

"То решение, которое принял президент США Трамп о выходе из РСМД, это опасное решение, это новая гонка вооружений. Это дело совсем не святое, и ислам выступает против этого. Как и христианство, ислам выступает против войн", — сказал муфтий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, "та религия, которая приходит с мечом, это неправильная религия".

Ахмад Хассун также отметил, что в действительности оставшаяся пока не освобожденной от террористов незначительная часть территории Сирии находится "не в руках противников режима, а в руках американцев, которые вооружают и натравливают арабов и мусульман на нас".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из РСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений РСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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