Муфтий Сирии прокомментировал выход США из ДРСМД

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун назвал "новой гонкой вооружений" выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
По его словам, "та религия, которая приходит с мечом, это неправильная религия".
Ахмад Хассун также отметил, что в действительности оставшаяся пока не освобожденной от террористов незначительная часть территории Сирии находится "не в руках противников режима, а в руках американцев, которые вооружают и натравливают арабов и мусульман на нас".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из РСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений РСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.
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