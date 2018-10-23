Фрегат "Ярослав Мудрый" вернется в Балтийск из похода в Сирию

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" после дальнего похода к берегам Сирии вернется в субботу Балтийск, сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Двадцать седьмого октября состоится встреча из дальнего похода сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" после выполнения задач по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Средиземного моря (город Балтийск, Калининградская область)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, торжественная встреча состоится в главной базе Балтийского флота. Запланированы встреча экипажей кораблей на пирсе, доклад командира отряда кораблей командующему БФ, прохождение торжественным маршем личного состава кораблей, встреча членов экипажей с родственниками и близкими.

"По окончании церемонии журналистам будет предоставлена возможность посетить СКР "Ярослав Мудрый", ознакомиться с его вооружением и техническими средствами, условиями несения службы экипажем", — говорится в сообщении.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый" и танкера "Лена" вышел из главной базы БФ 15 апреля. В течение шести месяцев экипаж сторожевого корабля выполнял задачи антипиратской вахты в Аденском заливе, совершил ряд деловых заходов в порты Африки, а также принял участие в масштабных маневрах ВМФ России, проводившихся под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва у берегов Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>