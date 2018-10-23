Источник: говорить о проведении второго сирийского конгресса пока рано

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пока говорить о проведении второго конгресса сирийского национального диалога в Сочи в ноябре рано, но во вторник представители стран-гарантов "астанинской тройки" — РФ, Турции и Ирана — на встрече в Москве могут обсудить этот вопрос, заявил РИА Новости дипломатический источник.

Ранее сирийская газета al-Watan со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что второй сочинский конгресс по урегулированию в Сирии может состояться в середине ноября в случае, если спецпосланник ООН Стаффан де Мистура в ходе визита в Дамаск в среду не сможет договориться с властями Сирии по составу конституционной комиссии.

"Мы когда проводили первый, говорили, что, может, будет и второй. Это все в зависимости от того, как будут готовы стороны. Но пока рано говорить об этом", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос может ли вопрос организации нового конгресса нацдиалога Сирии быть поднят на встрече "астанинской тройки" в Москве во вторник, он сказал, что "обсуждаться будут все вопросы".

"Посмотрим. Сейчас у нас здесь делегации иранская и турецкая. Идёт работа", — добавил собеседник агентства.

Во вторник в Москве пройдут консультации России, Турции и Ирана на уровне заместителей иностранных дел.

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