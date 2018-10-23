Помпео и де Мистура обсудили созыв конституционного комитета Сирии

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой то, на каком этапе находится созыв конституционного комитета для выработки основного закона республики, сообщила во вторник журналистам представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Майкл Помпео говорил со специальным представителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и обсудил прогресс специального представителя в вопросе созыва конституционного комитета", — сказала она.

Ранее в конце сентября так называемая "малая группа" по Сирии, в которую входят США, Великобритания, Германия, Франция, Иордания, Египет и Саудовская Аравия, выступила с заявлением, что настаивает на скорейшем начале работы конституционного комитета в Женеве, формируемого де Мистурой. Они предложили де Мистуре не позднее 31 октября ответить, что для этого сделано. В Москве раскритиковали такое давление на спецпосланника, отметив, что ставить какие-либо искусственные сроки было бы большой ошибкой.

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