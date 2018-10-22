В Сирии задержали банду работорговцев

ДАМАСК, 22 окт – РИА Новости. МВД Сирии сообщило о задержании банды, занимавшейся торговлей людьми и принуждавшей к оказанию сексуальных услуг в Дамаске, говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно данным министерства, управление по борьбе с работорговлей получило информацию о том, что в арендованной квартире в одном из районов Дамаска действует банда во главе с женщиной.
"Поступила информация, что у этой банды несколько женщин, которых они эксплуатируют и заставляют заниматься проституцией в материальных интересах", — сообщается в пресс-релизе.
В ходе рейда в квартире была задержана женщина, сознавшаяся в руководстве бандой, а также три женщины и мужчина.
Задержанные девушки признались в занятиях проституцией. "Выяснилось, что некоторые из них разыскиваются родственниками, а также за грабежи, употребление наркотиков, а задержанный мужчина уклоняется от военной службы", — сообщает министерство.
Дела задержанных переданы в суд.
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