Эрдоган выразил протест Трампу в связи с поддержкой США курдов в Сирии

АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом о неприемлемости американской поддержки сил самообороны сирийских курдов (YPG) и о задержке со стороны США реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Как ранее сообщила пресс-служба президента Турции, телефонный разговор Эрдогана и Трампа состоялся накануне вечером.

"Вчера Эрдоган и Трамп говорили о FЕТО (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого из США добивается Турция). Эрдоган также заявил, что помощь YPG неприемлема, и что реализация дорожной карты по Манбиджу запаздывает. В ближайшие дни будет закончено обучение (военных, совместное с США) в районе Газиантепа, и после этого будет начало совместное патрулирование в районе Манбиджа", — сказал Калын журналистам.

Он добавил, что президенты двух стран также обсудили дело американского пастора Эндрю Брансона, который ранее был освобожден турецким судом из-под домашнего ареста и вернулся в США.

"Турция ожидает скорейшего снятия американских санкций (по делу Брансона). Это станет позитивным шагом на пути нормализации наших отношений", — сказал Калын.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть в течение 90 дней выведены из города, так как Турция считает YPG пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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