В Сирию за сутки вернулись более 360 беженцев

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Более 360 человек вернулись в Сирию за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 364 гражданина САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 108 беженцев", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 15 человек. В районе Шейх-Саид (Алеппо) фонд имени Ахмата Кадырова провел одну благотворительную акцию, в ходе которой населению раздали 1 тонну хлеба.

Добавляется, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожен 41 взрывоопасный предмет, в том числе три самодельных взрывных устройства.

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