Сирия приветствует расширение деятельности МККК в стране

ДАМАСК, 22 окт — РИА Новости. Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад на встрече с делегацией МККК в понедельник заявил, что Дамаск приветствует расширение деятельности этой организации в САР, сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Микдад заявил делегации во главе с директором Управления оперативной деятельности МККК Домиником Штилхартом, что высоко ценит отношения САР с организацией.

"Микдад особо отметил, что Сирия приветствует расширение гуманитарной деятельности организации в Сирии и выразил готовность САР удовлетворить запросы гуманитарной организации и продолжать сотрудничество сторон в разных сферах", — сообщается в пресс-релизе.

В свою очередь Штилхарт поблагодарил власти Сирии за конструктивное сотрудничество, выражающееся в том числе в оказании помощи мобильным бригадам МККК в поездках в различные районы страны для оказания помощи нуждающимся.

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