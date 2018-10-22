В МИД Казахстана прокомментировали отставку де Мистуры

АСТАНА, 22 окт — РИА Новости. Отставка спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры не отразится на урегулировании ситуации в САР, считает руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Он отметил, что в урегулировании ситуации в Сирии участвует не только де Мистура, но и другие стороны. Смадияров также сообщил, что не располагает информацией о встрече де Мистуры со странами- гарантами (РФ, Ираном и Турцией).
Ранее де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. Он объяснил это решение причинами "личного характера". Де Мистра добавил, что надеется за оставшийся месяц добиться прогресса в сирийском урегулировании, в частности, по вопросу создания конституционного комитета.
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