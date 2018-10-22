Минобороны возложило на США ответственность за ситуацию в лагере "Рукбан"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США несут ответственность за обстановку на территории лагеря сирийских беженцев "Рукбан", сообщил в понедельник начальник национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Хочу обратить внимание, что именно Соединенные Штаты Америки, а не Сирия, и тем более не Россия и Иордания, создали вокруг американской военной базы так называемую "зону безопасности", куда входит и лагерь "Рукбан". Американская сторона ответственна за сложившуюся на подконтрольной территории обстановку и должна содействовать оказанию помощи беженцам, а не бездоказательно обвинять других", — сказал он на расширенном совместном заседании межведомственных координационных штабов по возвращению сирийских беженцев на родину.

Мизинцев отметил, что на фоне прилагаемых усилий по урегулированию ситуации вокруг лагеря "Рукбан", где сохраняется бедственное положение беженцев, отмечаются попытки перекладывания ответственности за происходящее на руководство Сирии, Иордании и России. По его словам, якобы от имени администрации лагеря в интернете был размещен видеоролик, в котором сообщалось о неких фактах препятствования со стороны Сирии, Иордании и России пропуску гуманитарных конвоев на территорию лагеря.

"Кроме того, хочу напомнить, именно сирийское руководство и командование российской авиационной группировки войск (сил) в Сирийской Арабской Республике выступили с инициативой доставки гуманитарных грузов на территорию лагеря "Рукбан". И если наши американские партнеры выполнят взятые на себя обязательства, уже в ближайшее время конвой с продуктами питания и лекарственными средствами прибудет в лагерь", — добавил Мизинцев.

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