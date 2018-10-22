Россия призвала ООН содействовать возвращению беженцев в Сирию

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия вместе с государствами-единомышленниками выразила в ООН недовольство позицией стран, затягивающих процесс возвращения сирийских беженцев на родину, сообщил в понедельник представитель МИД РФ Николай Бурцев.

"Организован демарш вместе со странами-единомышленниками перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Кроме нас во встрече приняли участие постпреды Сирии, Алжира, Ирана и Ирака. Передали ему консолидированный подход к вопросам, связанным с работой УВКБ (Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев — ред.) на треке содействия возвращению беженцев в САР с упором на необходимость скорейшего, без предварительных условий, подключения Управления к приобретающему необратимый характер процессу возвращения сирийцев на родину", — сказал он на расширенном совместном заседании межведомственных координационных штабов по возвращению сирийских беженцев на родину.

Как отметил Бурцев, Гранди воспринял демарш положительно, напомнил о своем заявлении во время мероприятия высокого уровня по Сирии, организованного Евросоюзом "на полях" 73-й сессии ГА ООН, о том, что УВКБ не намерено выдвигать особых условий, если сирийцы сами захотят вернуться в свои дома, и Управление будет обязано оказать им в этом необходимое гуманитарное содействие, помочь с реинтеграцией.

"Примечательны и другие заявления, прозвучавшие на этом же мероприятии – министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, что для возвращения сирийцев к своим очагам требуется самый минимум элементарных услуг, главное не создавать этому процессу искусственных препятствий, а также министра иностранных дел Японии Таро Коно о том, что Токио готов содействовать реконструкции Сирии и уже делает это независимо от того, кто контролирует ту или иную территорию", — добавил Бурцев.

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