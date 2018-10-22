Почти 1,5 миллиона сирийцев вернулись в свои дома

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Почти 1,5 миллиона сирийских граждан вернулись в свои дома, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На сегодняшний день в страну вернулись более 1 490 739 сирийских граждан. Из них 1 241 212 – это внутренне перемещенные лица. Из-за рубежа вернулись более 249 527 человек", — сказал он на расширенном совместном заседании межведомственных координационных штабов по возвращению сирийских беженцев на родину.

Как отметил Мизинцев, за прошедшую неделю в родные места возвратились 2659 сирийских граждан, в том числе 2520 — с территорий иностранных государств и 139 человек из различных районов внутри страны.

Он сообщил, что продолжается активная работа по восстановлению социальных объектов и инфраструктуры. За прошедшую неделю в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию 167 жилых домов, одна школа, два медицинских учреждения, один детский сад, один объект водоснабжения, одна хлебопекарня, четыре электроподстанции. Восстановлено электроснабжение в 36 населенных пунктах.

"Еще в 289 населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению: 180 школ, 160 дошкольных учреждений, 156 хлебопекарен, 179 водонасосных станций, 161 электроподстанция, 153 медицинских учреждений, 1877 жилых домов и 82 культовых сооружений", — сказал Мизинцев.

"Сирийским руководством продолжается работа по совершенствованию нормативной правовой базы, направленной на стимулирование процесса возвращения беженцев. 9 октября президент Сирии Башар Асад подписал указ №18 об объявлении амнистии, что является очередным существенным шагом по снятию барьеров для принятия беженцами решения о возвращении на родину", — добавил он.

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