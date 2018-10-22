В Минобороны заявили, что Китай проявляет интерес к восстановлению Сирии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Китай выражает заинтересованность в восстановлении мирной жизни в Сирии, сообщил в понедельник начальник национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Интерес к участию в восстановлении сирийской инфраструктуры и налаживании мирной жизни проявляет Китайская Народная Республика. О поддержке инициативы по возвращению сирийских беженцев и готовности всячески способствовать этому процессу заявил посол Китая в Ливане Ван Кэцян. Конкретные шаги в этом направлении мы видим уже сегодня. Из Китайской Народной Республики поступает гуманитарная помощь, необходимая для скорейшего восстановления системы электроснабжения Сирии", — сказал он на расширенном совместном заседании межведомственных координационных штабов по возвращению сирийских беженцев на родину.

Как отметил Мизинцев, не все члены мирового сообщества готовы бескорыстно участвовать в важнейшей гуманитарной миссии по поддержке процесса возвращения сирийских граждан в места довоенного проживания.

Он сообщил, что примером политизированного подхода в оказании помощи сирийским беженцам являются действия руководства Германии, которое хотя и предусматривает выделение значительных средств на гуманитарные программы, но намерено реализовывать их исключительно на неподконтрольных правительству Сирии территориях.

"Эти примеры являются наглядным подтверждением того, что отдельные страны, неправительственные и общественные организации, средства массовой информации ставят своей целью не защиту прав беженцев, а отстаивание собственных интересов, идущих вразрез с идеей налаживания мирной жизни в Сирии", — добавил Мизинцев.

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