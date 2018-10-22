В МИД рассказали о ходе подготовки к конференции по беженцам в Сирии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подготовка к Международной конференции по беженцам, которая состоится до конца года, идет в Дамаске, сообщил в понедельник представитель МИД РФ Николай Бурцев.

"Идет подготовка к проведению в Дамаске Международной конференции по беженцам, обсуждаются детали с ее потенциальными участниками. По мнению экспертов, она может состояться до конца этого года", — сказал он на расширенном совместном заседании межведомственных координационных штабов по возвращению сирийских беженцев на родину.

Как отметил Бурцев, продолжается работа по формированию межведомственной рабочей группы из представителей МИД России, Минобороны России и Минюста России по оказанию помощи Сирии в разработке нормативной правовой базы по признанию прав беженцев на недвижимое имущество, проведению амнистии и предоставлению отсрочек от призыва в армию.

"Крайне тяжелая ситуация сложилась в лагере беженцев "Рукбан", расположенном в районе населенного пункта Эт-Танф, где США в нарушение сирийского суверенитета создали 55-километровую "зону безопасности". По имеющейся информации, в лагере от правительственных сил скрываются террористы. Российская сторона неоднократно призывала обеспечить международным организациям гуманитарный доступ в "Рукбан", указывала на противоправный характер американского военного присутствия в Сирии, представляющего собой серьезное препятствие для ликвидации террористов и полного восстановления суверенитета Сирийской Арабской Республики",- сказал Бурцев.

Он сообщил, что основным направлением деятельности остается содействие возвращению беженцев из Ливана, Турции и Иордании, в том числе во взаимодействии с международным сообществом.

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