В МИД рассказали о ходе подготовки к конференции по беженцам в Сирии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подготовка к Международной конференции по беженцам, которая состоится до конца года, идет в Дамаске, сообщил в понедельник представитель МИД РФ Николай Бурцев.
Как отметил Бурцев, продолжается работа по формированию межведомственной рабочей группы из представителей МИД России, Минобороны России и Минюста России по оказанию помощи Сирии в разработке нормативной правовой базы по признанию прав беженцев на недвижимое имущество, проведению амнистии и предоставлению отсрочек от призыва в армию.
"Крайне тяжелая ситуация сложилась в лагере беженцев "Рукбан", расположенном в районе населенного пункта Эт-Танф, где США в нарушение сирийского суверенитета создали 55-километровую "зону безопасности". По имеющейся информации, в лагере от правительственных сил скрываются террористы. Российская сторона неоднократно призывала обеспечить международным организациям гуманитарный доступ в "Рукбан", указывала на противоправный характер американского военного присутствия в Сирии, представляющего собой серьезное препятствие для ликвидации террористов и полного восстановления суверенитета Сирийской Арабской Республики",- сказал Бурцев.
Он сообщил, что основным направлением деятельности остается содействие возвращению беженцев из Ливана, Турции и Иордании, в том числе во взаимодействии с международным сообществом.
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