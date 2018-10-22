Россия готова к укреплению сотрудничества с США по Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. РФ готова к более конструктивному сотрудничеству с США по Сирии, но Вашингтон на это не идет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть канал деконфликтинга по Сирии. Мы были бы готовы и к более содержательному сотрудничеству по поиску путей, которые позволят максимально эффективно урегулировать сирийский конфликт, прежде всего, запустить процесс возвращения беженцев, начать политические переговоры и обеспечить окончательное уничтожение остатков террористического интернационала на сирийской территории. Но пока США к такому полноформатному взаимодействию не готовы", — заявил Лавров.

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