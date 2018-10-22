Старший группы бывших Белых касок Хасан Фарук Мохаммад демонстрирует инвентарь, который использовался членами «Белых касок» в старой части города Дераа на юге Сирии

Старший группы бывших Белых касок Хасан Фарук Мохаммад демонстрирует инвентарь, который использовался членами «Белых касок» в старой части города Дераа на юге Сирии

ДЕРАА (Сирия), 22 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Посетить площадь у мечети "Аль-Омари", расположенную в южной части сирийского города Дераа, стало возможным совсем недавно. В 2011 году именно здесь начались первые массовые митинги против властей страны, которые привели к началу гражданской войны.

Сейчас над зданием рядом с мечетью вновь развевается государственный флаг Сирии — единственный на весь город. Здесь, в бывшем здании полиции, последние семь лет находился штаб "гражданской обороны", более известной как "Белые каски". После примирения местные оппозиционеры передали здание государству.

Корреспондент РИА Новости посетил Дераа и встретился с бывшим руководителем "Белых касок" в городе — Хасаном Фарук Мухаммедом и его сотрудниками, которые рассказали о своей деятельности и том, как была устроена работа местной "гражданской обороны" с "Белыми касками".

Примиренные

Город в целом всегда делился на две части — старую и новую. Старая часть, которую еще называют "Дераа аль-Баляд", в 2011 году стала площадкой для первых антиправительственных митингов, которые оказались искрой в "сирийской пороховой бочке".

Спустя семь лет благодаря российской военной дипломатии, представителей вооруженной оппозиции удалось убедить пойти на перемирие и прекратить войну.

В самой "Дераа аль-Баляд" по-прежнему находятся боевики "Свободной сирийской армии" (ССА), которым разрешили оставить при себе стрелковое оружие и следить за порядком в своих кварталах.

В гости к ССА

На въезде в старую часть Дераа — блокпост сирийской армии, дальше за порядок отвечают бывшие боевики. По договоренности, в 200 метрах от КПП встречает "проводник" — боевик ССА, прошедший процесс примирения. Он должен провести к главному — Абу-Шарифу.

Парень немногословный, взгляд недоверчивый, на ногах — следы осколочных ранений, а пальцы то и дело перебирают по старенькому автомату Калашникова.

Едем по улице мимо руин жилых кварталов. Во многих местах уже идут восстановительные работы — в домах тех, у кого еще остались средства.

Абу-Шариф явно не из бедных по местным мерками, его дом уже частично покрашен, на втором этаже идет ремонт.

"Чем я могу вам помочь и что вы хотите?" — пригласив к себе во двор, спрашивает хозяин дома.

Выслушав про желание познакомиться с "Белыми касками", главарь местных боевиков абсолютно спокойно встает и предлагает следовать за ним.

"Мы здесь — революционеры и согласились на примирение с государством ради мира. Мы не "Джебхат ан-Нусра"* или ИГ*, те — террористы. Так что расслабься, поедем к начальнику полиции и вам все расскажут и покажут", — говорит Абу-Шариф, пока мы идем к машинам.

Сопровождающий боевик с момента встречи стал немного спокойней, видимо, привык к гостю.

"Гражданская оборона" и "каски"

В полицейском участке нас встречает старший отделения. Абу-Шариф, поздоровавшись, объясняет ситуацию и, ссылаясь на неотложные дела, уезжает. Офицер в свою очередь отдает приказ подчиненному позвать старшего по "гражданской обороне" — Хасана Фарука, благо его дом в двух шагах от участка.

В кабинете у начальника душно, выходим во двор. Приписанный боевик-проводник не отходит ни на шаг. Хасан Фарук с "коллегами" появляется достаточно быстро.

"Я хочу через вас передать послание, пусть все услышат. "Белые каски" — политизированная организация, ничего общего с нейтралитетом она не имеет. Они выполняли поставленные им задачи, а потом нас бросили", — без привычных на Востоке прелюдий после знакомства начинает рассказывать Хасан Фарук, стоя у пожарной машины во дворе полицейского участка.

По словам бывшего "белокасочника", представители "Белых касок" под предлогом благих намерений взяли под себя все отделения "гражданской обороны" в Сирии, которые действовали на контролируемой боевиками территории. Руководство организации, как говорит Фарук, находилось в Идлибе и Турции. Выделялось и финансирование на подразделения "гражданской обороны". Конкретно в Дераа из-за близости к южной границе необходимое спасательное оборудование покупалось на эти средства в Иордании.

"Здесь нет никакой речи о гуманитарной помощи или чего-то подобного. Контрабандисты в Иордании покупали оборудование и продавали его нам с наценкой, просто бизнес. А руководство "Белых касок" выполнило свои политические задачи и кинуло нас", — рассказывает Фарук и показывает баллоны с кислородом, противогазы, каски и спецодежду немецкого производства. Спасательное оборудование почти все новое в упаковке, по всей видимости, купленное относительно недавно.

По словам местного спасателя, группа добровольцев была создана в Дераа еще до появления "касок". Все желающие местные мужчины добровольно выполняли спасательные функции. Именно в Дераа от руководства с севера задач по провокациям и постановкам не поступало.

"Что происходило в пригороде Дамаска, Алеппо и Идлибе, мы не знаем. Не исключено, что это политические заказы руководства с севера, которые выполнялись, конечно, за деньги", — выдвигает свою версию один из бывших подчиненных Фарука.

Старший "белокасочник" приглашает к себе на задний двор выпить сок и продолжить беседу. Круг общения незаметно увеличился, к беседе подключились еще двое из "Белых касок".

"То, что мы не исчезли после примирения и сейчас с вами разговариваем, прямое доказательство того, что мы честно выполняли прямые обязанности и у нас нет повода бояться тюрьмы и преследования. Мы все местные, как вернулась власть, мы передали в их распоряжение свою машину скорой помощи, бывшие наши ребята сейчас работают в той части города, деблокируют дороги и помогают разгребать развалины", — объясняет один из вновь прибывших.

Тайна осталась тайной

Плавно переходим к недавней истории об эвакуации 300 сотрудников "Белых касок" с юга Сирии через Израиль в Иорданию по просьбе США и ряда европейских стран.

Тут коллектив явно перестает быть красноречивым. Фарук уверяет, что из его людей уехали лишь четверо, якобы в поисках лучшей жизни за рубежом. Остальные "коллеги по цеху", которые уехали, — из соседней провинции Кунейтра. Больше ответов нет. По коротким предложениям собеседников становится понятно, что среди эвакуированных — лишь граждане Сирии, которые, предположительно, боялись преследования со стороны сирийского руководства.

При этом вопрос, почему при таких обстоятельствах Европа и США не эвакуировали к себе всех желающих сирийцев из других провинций, остался без ответа. Кто именно был в составе 300 "счастливчиков", также осталось в разделе тайн.

Позже, в другой части города, где нет боевиков, в разговоре об эвакуированных сотрудниках "Белых касок" один из собеседников предположил, что эвакуированные через Израиль члены организации работали с западными спецслужбами и располагают информацией о постановочных съемках химических атак, а их эвакуация — часть награды за выполненный политический заказ.

В июле пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Бывший премьер-министр Иордании Мамдух аль-Абади заявил в интервью РИА Новости, что членов "Белых касок" приняли на три месяца.

Ранее сообщалось, что около 300 членов организации уже покинули Иорданию, где временно находились, чтобы переселиться в западные страны. Великобритания, Германия и Канада передали Амману подтверждение, что обязуются их разместить в течение трех месяцев.

Жители о местных спасателях

Попытка узнать подробности о деятельности "Белых касок" была два года назад в Алеппо и весной этого года в Восточной Гуте. Однако там мало кто мог рассказать о деятельности организации, члены которой после окончания боевых действий таинственным образом растворялись, оставляя после себя лишь потрепанные каски и свои малочисленные эмблемы на стенах жилых домов.

"Мы должны были стать основой в восстановлении новой Сирии. Мы помогали и готовы помогать всему сирийскому народу, неважно где. Но "Белые каски" испортили репутацию "гражданской обороны", выполняли свои задачи под прикрытием добровольцев", — объясняет Фарук.

Время идет, стаканы с соком за увлекательной беседой опустели. Боевик-проводник явно заскучал. В его голове, как и в тысячах других, своя реальность сирийского кризиса, и она абсолютно не совпадает с той, которую знают такие же сирийцы, как и он, но жившие под защитой своего государства, а не за пустыми обещаниями сомнительных лидеров, получавших зарплату из-за рубежа.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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